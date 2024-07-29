Після загибелі чоловіка на канатній дорозі правоохоронці перевіряють колесо огляду на Подолі

Зараз про результати перевірки говорити ще зарано, повідомила речниця столичної прокуратури

Колесо огляду на Подолі (Фото: Depositphotos)

Правоохоронці перевіряють роботу атракціону "Колесо огляду" у Подільському районі Києва після того, як 21 липня на канатній дорозі через річку Дніпро загинув чоловік. Про це повідомила прессекретар прокуратури столиці Ірина Винокурова у коментарі агенції "Укрінформ".

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За її словами, робота колеса огляду на Подолі перевіряється у межах кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Також поліція скерувала запит на всі дозвільні документи для роботи атракціону, повідомила Винокурова.

Речниця зауважила, що кримінальне провадження "є фактовим", тому що без відповідного факту правоохоронці не змогли б провести перевірку.

Проте зараз про результати перевірки говорити ще зарано, повідомила посадовиця.

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Укрінформ пише, що зателефонував за контактним номером на сайті "Колеса огляду" – агенції відповіла жінка на ім'я Аліна, яка представилася дружиною власника атракціону, французького громадянина Луї Тутена.

Жінка заявила, що вони з чоловіком за запитом надали правоохоронцям дозвільні документи для діяльності атракціону.

"Усі документи я вже надала поліції. Якщо ми тут стоїмо сім років, то, мабуть, у нас все є", – зазначила дружина власника атракціону.

Колесо огляду на Подолі було привезено з Парижа у 2017 році, після Різдвяного ярмарку воно залишилося стояти на Контрактовій площі, де й розташоване зараз.

21 липня у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого людина впала у воду. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У прокуратурі заявили, що раніше намагалися запобігти створенню атракціону, проте програли суди всіх трьох інстанцій.

Вранці 22 липня рятувальники дістали з води тіло загиблого 20-річного чоловіка.

Того ж дня правоохоронці проводили обшуки у службах КМДА, які погодили розташування канатної дороги у Києві.

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