После ухода ВСУ из Ласточкиного РФ наступает с трех направлений на Орловку – Лиховой

По данным военного, после ухода из поселка Ласточкино украинские позиции теперь размещены в условиях сложного рельефа

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Российская армия продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Донецкой области Орловка. Враг ведет их по трем направлениям, но не имеет успеха, сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

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Сегодня Лиховой сообщил, что украинские военные отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки.

Он рассказал, что после ухода из поселка Ласточкино украинские позиции теперь размещены в условиях сложного рельефа – есть каскад небольших водохранилищ, что считается стабилизацией линии обороны.

Он отметил, что сложно сказать, насколько изменится положение после отхода из Ласточкино.

"Наши подразделения прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, имея преимущество в авиации и артиллерии", – отметил Лиховой.

Военный отметил, что враг применяет переработанные советские фугасные бомбы, которые могут запускаться со значительного расстояния от линии разграничения. По его словам, это делает российские самолеты неуязвимыми для украинской противовоздушной обороны.

Спикер отметил: поскольку боевая часть этих бомб очень большая – 250 кг, 500 кг, 1000 кг и более, – то они превращают фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться.

"Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций. Линия боевого соприкосновения остается динамичной, осуществляется определенный маневр, когда переходят на более защищенные позиции", – добавил Лиховой.

Карта: Deepstate

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

25 февраля Лиховой заявил LIGA.net, что Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкиного.

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