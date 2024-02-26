Після відходу ЗСУ з Ласточкиного росіяни наступають з трьох напрямків на Орлівку – Лиховій

За даними військового, після відходу із селища Ласточкине українські позиції тепер розміщені в умовах складного рельєфу

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Російська армія продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Донецької області Орлівка. Ворог веде їх з трьох напрямків, але не має успіху, повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемаратону.

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Сьогодні Лиховій повідомив, що українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки.

Він розповів, що після відходу із селища Ласточкине українські позиції тепер розміщені в умовах складного рельєфу — є каскад невеликих водосховищ, що вважається стабілізацією лінії оборони.

Він зауважив, що складно сказати, наскільки зміниться становище після відходу з Ласточкиного.

"Наші підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами, маючи перевагу в авіації та артилерії", — зазначив Лиховій.

Військовий наголосив, що ворог застосовує перероблені радянські фугасні бомби, які можуть запускатися зі значної відстані від лінії розмежування. За його словами, це робить російські літаки невразливими до української протиповітряної оборони.

Речник зауважив: оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250 кг, 500 кг, 1000 кг і більше, — то вони перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися.

"Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій. Лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр, коли переходять на більш захищені позиції", — додав Лиховій.

Мапа: Deepstate

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

25 лютого Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.

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