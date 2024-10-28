Посол Британии: Соглашения о гарантиях безопасности не являются альтернативой НАТО
Соглашения с партнерами о гарантиях безопасности не заменят членство Украины в НАТО, а лишь приблизят ее к вступлению в Альянс. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил посол Великобритании в Украине Мартин Харрис.
"Это написано и в нашем договоре с Украиной, что этот договор – он на пути к членству НАТО. И это не альтернатива НАТО", – сказал он.
Дипломат добавил, что у Украины должны быть гарантии в виде пятой статьи Североатлантического договора.
По словам Харриса, через реализацию соглашения о безопасности Британия может быть уверена, что это приблизит момент, когда Украина вступит в НАТО. Он напомнил, что соглашением предусмотрена долгосрочная поддержка Украины со стороны Великобритании.
"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. Это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины, до 2030 года, но и столько, сколько потребуется", — подчеркнул посол.
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