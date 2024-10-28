Посол Британії: Угоди про гарантії безпеки не є альтернативою НАТО

Мартін Гарріс (Фото: Посольство Великої Британії)

Угоди з партнерами про гарантії безпеки не замінять членство України в НАТО, а лише наблизять її вступ до Альянсу. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.

"Це написано і в нашому договорі з Україною, що цей договір – він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО", – сказав він.

Дипломат додав, що Україна повинна мати гарантії у вигляді п’ятої статті Північноатлантичного договору.

За словами Гарріса, через реалізацію безпекової угоди Британія може бути впевненою, що це наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО. Він нагадав, що угодою передбачена довгострокова підтримка України з боку Британії.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки, скільки буде потрібно", – наголосив посол.