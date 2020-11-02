Посол Германии сомневается, что нынешний КСУ учитывает необратимость курса на ЕС и НАТО

При этом дипломат подчеркнула, что нынешний кризис должен быть решен конструктивно и методами правового государства

Посол Германии Анка Фельдхузен сомневается, что Конституционный суд Украины в своем нынешнем составе способен действовать в соответствии со своими конституционными задачами. Об этом посол сказала в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам дипломата, КСУ должен учитывать в своих решениях положение Конституции о необратимости евроатлантического курса Украины.

"Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения об электронных декларациях, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", – сказала Фельдхузен.

При этом она подчеркнула, что нынешний кризис должен быть решен конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические акторы призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", – сказала Фельдхузен.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

В ЕС заявили, что решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС.

Вадим Ребрина

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