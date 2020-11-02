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Посол Германии сомневается, что нынешний КСУ учитывает необратимость курса на ЕС и НАТО

02.11.2020, 19:36
Посол Германии сомневается, что нынешний КСУ учитывает необратимость курса на ЕС и НАТО - Фото
Сергей Головатый и Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

При этом дипломат подчеркнула, что нынешний кризис должен быть решен конструктивно и методами правового государства

Посол Германии Анка Фельдхузен сомневается, что Конституционный суд Украины в своем нынешнем составе способен действовать в соответствии со своими конституционными задачами. Об этом посол сказала в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам дипломата, КСУ должен учитывать в своих решениях положение Конституции о необратимости евроатлантического курса Украины.

"Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения об электронных декларациях, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли Конституционный суд в своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", – сказала Фельдхузен.

При этом она подчеркнула, что нынешний кризис должен быть решен конструктивно и методами правового государства.

"Я наблюдаю за последним развитием событий вокруг решения Конституционного суда по антикоррупционной архитектуре в Украине с большим и все большим беспокойством. Все политические акторы призваны решить нынешний кризис конструктивно и методами правового государства", – сказала Фельдхузен.

Вадим Ребрина
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