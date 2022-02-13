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Посол России в Швеции: Нам нас..ть на ваши санкции

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 23:40
Посол России в Швеции: Нам нас..ть на ваши санкции - Фото
Скриншот заголовка интервью

Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что России "нас..ть" на санкции Запада. Редакция издания была настолько впечатлена, что вынесла эту цитату в заголовок интервью.

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В точном переводе фраза российского дипломата звучала так: "Извините за язык – но мы ср..ли на санкции Запада". 

Темой интервью с Татаринцевым было отношение России к возможному вступлению Швеции в НАТО. Посол повторил ключевой тезис Москвы, что "расширение НАТО – самая большая угроза для России", и что "США и НАТО провоцируют Россию" и "обостряют ситуацию".

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Сергей Бережной
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нато швеция посол рф Виктор Татаринцев
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