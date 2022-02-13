Посол России в Швеции: Нам нас..ть на ваши санкции
13.02.2022, 23:40
Скриншот заголовка интервью
Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев в интервью газете Aftonbladet заявил, что России "нас..ть" на санкции Запада. Редакция издания была настолько впечатлена, что вынесла эту цитату в заголовок интервью.
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В точном переводе фраза российского дипломата звучала так: "Извините за язык – но мы ср..ли на санкции Запада".
Темой интервью с Татаринцевым было отношение России к возможному вступлению Швеции в НАТО. Посол повторил ключевой тезис Москвы, что "расширение НАТО – самая большая угроза для России", и что "США и НАТО провоцируют Россию" и "обостряют ситуацию".
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа. На переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- 11 января 2022 года помощница госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что НАТО всегда готов говорить с Финляндией и Швецией о вступлении Альянс, если они этого захотят.
- 13 января военнослужащие Швеции заявили о наращивании своей активности на острове Готланд из-за усиления напряженности между НАТО и Россией на фоне ее агрессии против Украины.
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