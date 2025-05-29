Посольство Украины возразило, что Зеленский прервал визит в ФРГ из-за наступления россиян
Немецкое издание Spiegel писало, что президент Владимир Зеленский якобы прервал свой визит в Германию из-за сложной ситуации в Сумской области. Посольство Украины опровергло информацию.
28 мая Зеленский находился с визитом в Германии. Вечером Spiegel опубликовало текст, в котором говорилось, что украинский президент планировал присутствовать на церемонии награждения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на премию Карла Великого в Аахене. Однако, по данным источников журналистов, Зеленский якобы вынужден был возвращаться в Украину "из-за развертывания российских войск вблизи города Сумы".
Посольство Украины в Германии опровергло информацию.
"Сообщения, что якобы украинский президент Владимир Зеленский отменил свое участие в завтрашней церемонии вручения Карловской премии в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности", – говорится в сообщении.
Ранее украинский президент сообщал, что россияне сконцентрировали около 50 000 военнослужащих на Сумском направлении. Они хотят создать там 10-километровую "буферную зону".
- 27 мая 2025 года Зеленский сообщал, что провел совещание о возможности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы. Речь шла как раз о производстве оружия, в том числе дальнобойного.
- 28 мая он прибыл с визитом в Германию.
- На пресс-конференции 28 мая канцлер Германии Мерц анонсировал расширение военной помощи Украине. Кроме того, он подтвердил, что ограничений для Украины по применению дальнобойного оружия по РФ не будет.
- Украина и Германия 28 мая заключили три оборонных соглашения: о дальнобойном оружии, производстве средств противовоздушной обороны и покупке украинского медицинского оборудования.