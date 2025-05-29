Посольство України заперечило, що Зеленський перервав візит до ФРН через "наступ" на Сумщині

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Німецьке видання Spiegel писало, що президент Володимир Зеленський нібито перервав свій візит до Німеччини через складну ситуацію у Сумській області. Посольство України спростувало інформацію.

28 травня Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Увечері Spiegel опублікувало текст, у якому йшлося, що український президент планував бути присутнім на церемонії нагородження президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на премію Карла Великого в Аахені. Однак, за даними джерел журналістів, Зеленський нібито був змушений повертатися в Україну "через розгортання російських військ поблизу міста Суми".

Посольство України у Німеччини заперечило інформацію.

"Повідомлення, що нібито український президент Володимир Зеленський скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення Карлівської премії в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Раніше український президент повідомляв, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку. Вони хочуть створити там 10-кілометрову "буферну зону".

27 травня 2025 року Зеленський повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.

28 травня він прибув з візитом до Німеччини.

На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.

Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.