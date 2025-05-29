Посольство України заперечило, що Зеленський перервав візит до ФРН через "наступ" на Сумщині
Німецьке видання Spiegel писало, що президент Володимир Зеленський нібито перервав свій візит до Німеччини через складну ситуацію у Сумській області. Посольство України спростувало інформацію.
28 травня Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Увечері Spiegel опублікувало текст, у якому йшлося, що український президент планував бути присутнім на церемонії нагородження президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на премію Карла Великого в Аахені. Однак, за даними джерел журналістів, Зеленський нібито був змушений повертатися в Україну "через розгортання російських військ поблизу міста Суми".
Посольство України у Німеччини заперечило інформацію.
"Повідомлення, що нібито український президент Володимир Зеленський скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення Карлівської премії в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.
Раніше український президент повідомляв, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку. Вони хочуть створити там 10-кілометрову "буферну зону".
- 27 травня 2025 року Зеленський повідомляв, що провів нараду щодо спроможності України дзеркально відповідати на російські обстріли. Йшлося як раз про виробництво зброї, зокрема далекобійної.
- 28 травня він прибув з візитом до Німеччини.
- На пресконференції 28 травня канцлер Німеччини Мерц анонсував розширення військової допомоги Україні. Крім того, він підтвердив, що обмежень для України щодо застосування далекобійної зброї по РФ не буде.
- Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони й купівлю українського медичного обладнання.