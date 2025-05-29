Посольство України заперечило, що Зеленський перервав візит до ФРН через "наступ" на Сумщині
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Німецьке видання Spiegel писало, що президент Володимир Зеленський нібито перервав свій візит до Німеччини через складну ситуацію у Сумській області. Посольство України спростувало інформацію.

28 травня Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Увечері Spiegel опублікувало текст, у якому йшлося, що український президент планував бути присутнім на церемонії нагородження президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на премію Карла Великого в Аахені. Однак, за даними джерел журналістів, Зеленський нібито був змушений повертатися в Україну "через розгортання російських військ поблизу міста Суми".

Посольство України у Німеччини заперечило інформацію.

"Повідомлення, що нібито український президент Володимир Зеленський скасував свою участь у завтрашній церемонії вручення Карлівської премії в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", – йдеться у повідомленні.

Раніше український президент повідомляв, що росіяни сконцентрували близько 50 000 військовослужбовців на Сумському напрямку. Вони хочуть створити там 10-кілометрову "буферну зону".

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