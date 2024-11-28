Постпред КНДР при ООН заявил о "руке Запада". Кислица: Выдумки, отредактированные Россией
Постоянный представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявил, что "украинский кризис начали США". Постпред Украины Сергей Кислица назвал это "выдумками, отредактированными российским представительством".
В ходе своего выступления представитель Северной Кореи высказал обвинения в адрес стран Запада, заявив, что они виновны в развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке. Он утверждал, что "украинский кризис был спровоцирован США" с целью ослабить территориальную целостность России.
"Не собираюсь комментировать выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством", – сказал Кислица.
Дипломат добавил, что "заставляет себя оставаться в этой палате из уважения к этому институту и из-за необходимости посмотреть в глаза представителю КНДР и сказать ему прямо, что он представляет преступный режим".
"В конце концов, рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, а ваш народ будет свободен", – подытожил он.
- 4 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.
- 22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше.
- 23 ноября Global Defense Corp сообщил, что в Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал.
- В тот же день Зеленский заявил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января 2025 года, то есть до инаугурации Трампа.