Постпред КНДР при ООН заявил о "руке Запада". Кислица: Выдумки, отредактированные Россией

Сергей Кислица (Фото: ЕРА)

Постоянный представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций Ким Сон заявил, что "украинский кризис начали США". Постпред Украины Сергей Кислица назвал это "выдумками, отредактированными российским представительством".

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В ходе своего выступления представитель Северной Кореи высказал обвинения в адрес стран Запада, заявив, что они виновны в развязывании войн в Украине и на Ближнем Востоке. Он утверждал, что "украинский кризис был спровоцирован США" с целью ослабить территориальную целостность России.

"Не собираюсь комментировать выдумки Северной Кореи, отредактированные российским представительством", – сказал Кислица.

Дипломат добавил, что "заставляет себя оставаться в этой палате из уважения к этому институту и из-за необходимости посмотреть в глаза представителю КНДР и сказать ему прямо, что он представляет преступный режим".

"В конце концов, рано или поздно вы и ваше руководство окажетесь на скамье подсудимых, а ваш народ будет свободен", – подытожил он.