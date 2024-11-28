Постпред КНДР в ООН заявив про "руку Заходу". Кислиця: Вигадки, зредаговані Росією

Сергій Кислиця (Фото: ЕРА)

Постійний представник Північної Кореї в Організації Об'єднаних Націй Кім Сон заявив, що "українську кризу розпочали США". Постпред України Сергій Кислиця назвав це "вигадками, зредагованими російським представництвом".

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Під час свого виступу представник Північної Кореї висловив звинувачення на адресу країн Заходу, заявивши, що вони винні у розв'язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході. Він стверджував, що "українська криза була спровокована США" з метою послабити територіальну цілісність Росії.

"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – сказав Кислиця.

Дипломат додав, що "змушує себе залишатися в цій палаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представникові КНДР і сказати йому прямо, що він представляє злочинний режим".

"Зрештою, рано чи пізно ви та ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільним", – підсумував він.