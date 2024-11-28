Постпред КНДР в ООН заявив про "руку Заходу". Кислиця: Вигадки, зредаговані Росією
Постійний представник Північної Кореї в Організації Об'єднаних Націй Кім Сон заявив, що "українську кризу розпочали США". Постпред України Сергій Кислиця назвав це "вигадками, зредагованими російським представництвом".
Під час свого виступу представник Північної Кореї висловив звинувачення на адресу країн Заходу, заявивши, що вони винні у розв'язуванні воєн в Україні та на Близькому Сході. Він стверджував, що "українська криза була спровокована США" з метою послабити територіальну цілісність Росії.
"Не збираюся коментувати вигадки Північної Кореї, зредаговані російським представництвом", – сказав Кислиця.
Дипломат додав, що "змушує себе залишатися в цій палаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представникові КНДР і сказати йому прямо, що він представляє злочинний режим".
"Зрештою, рано чи пізно ви та ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних, а ваш народ буде вільним", – підсумував він.
- 4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше.
- 23 листопада Global Defense Corp повідомив, що у Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала.
- Того самого дня Зеленський заявив, що Путін наказав витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2025 року, тобто до інавгурації Трампа.