Потери РФ: ВСУ уничтожили 530 россиян, 43 единицы техники и 22 артсистемы. Сбили 33 дрона

Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, 43 единицы техники и 22 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.

Общие потери россиян за время большой войны составили:

— личного состава — 240 010 человек (+530);

— танков — 4129 (+6);

— боевых бронированных машин — 8065 (+6);

— артиллерийских систем — 4592 (+19),

— РСЗО — 692 (+3);

— средств ПВО — 433 (+3);

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33);

— крылатых ракет — 1293 (+14);

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29);

— специальной техники — 685 (+2).

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