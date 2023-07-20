Потери РФ: ВСУ уничтожили 530 россиян, 43 единицы техники и 22 артсистемы. Сбили 33 дрона
Вооруженные Силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, 43 единицы техники и 22 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута и Донецка, а также пытается отбить позиции вблизи Приютного на юге, за сутки на Донбассе произошло около 30 боевых столкновений.
Общие потери россиян за время большой войны составили:
— личного состава — 240 010 человек (+530);
— танков — 4129 (+6);
— боевых бронированных машин — 8065 (+6);
— артиллерийских систем — 4592 (+19),
— РСЗО — 692 (+3);
— средств ПВО — 433 (+3);
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33);
— крылатых ракет — 1293 (+14);
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29);
— специальной техники — 685 (+2).
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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