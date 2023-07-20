Втрати РФ: ЗСУ знищили 530 росіян, 43 одиниці техніки та 22 артсистеми. Збили 33 дрони
Збройні Сили України знищили 530 російських окупантів, 43 одиниці техніки та 22 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.
Загальні втрати росіян під час великої війни склали:
— особового складу — 240 010 осіб (+530);
— танків — 4129 (+6);
— бойових броньованих машин — 8065 (+6);
— артилерійських систем — 4592 (+19);
— РСЗВ — 692 (+3);
— засобів ППО — 433 (+3);
— літаків — 315;
— вертольотів — 310;
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3918 (+33);
— крилатих ракет — 1293 (+14);
— кораблів/катерів — 18;
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7134 (+29);
— спеціальної техніки — 685 (+2).
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, більш як 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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