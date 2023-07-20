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Втрати РФ: ЗСУ знищили 530 росіян, 43 одиниці техніки та 22 артсистеми. Збили 33 дрони

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 08:08
Втрати РФ: ЗСУ знищили 530 росіян, 43 одиниці техніки та 22 артсистеми. Збили 33 дрони - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 530 російських окупантів, 43 одиниці техніки та 22 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районі Бахмута та Донецька, а також намагається відбити позиції поблизу Приютного на півдні, за добу на Донбасі сталося близько 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати росіян під час великої війни склали:

— особового складу — 240 010 осіб (+530);

— танків — 4129 (+6);

— бойових броньованих машин — 8065 (+6);

— артилерійських систем — 4592 (+19);

— РСЗВ — 692 (+3);

— засобів ППО — 433 (+3);

— літаків — 315;

— вертольотів — 310;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3918 (+33);

— крилатих ракет — 1293 (+14);

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7134 (+29);

— спеціальної техніки — 685 (+2).

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Дмитро Гриниченко
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