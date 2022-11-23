Потери России: ВСУ уничтожили 410 оккупантов и 10 единиц техники. Больше всего на Донбассе

Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов и 10 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес в районе Бахмута, Авдеевки и Лимана. В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки РФ в районах Белогоровки, Спорного, Берестова, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки.

Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 85410 (+410),

— танков — 2897 (+2),

— боевых бронированных машин — 5832 (+5),

— артиллерийских систем — 1887 (+5),

— РСЗО — 395,

— средств ПВО — 209,

— самолетов — 278,

— вертолетов — 261,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537,

— крылатых ракет — 480,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4396 (+3),

— специальной техники — 161.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил ВСУ за "мудрое" использование новейших технологий и заявил, что благодаря этому у Украины есть преимущество на поле боя.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Дмитро Гриниченко

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