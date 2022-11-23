Потери России: ВСУ уничтожили 410 оккупантов и 10 единиц техники. Больше всего на Донбассе
Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов и 10 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес в районе Бахмута, Авдеевки и Лимана. В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки РФ в районах Белогоровки, Спорного, Берестова, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки.
Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 85410 (+410),
— танков — 2897 (+2),
— боевых бронированных машин — 5832 (+5),
— артиллерийских систем — 1887 (+5),
— РСЗО — 395,
— средств ПВО — 209,
— самолетов — 278,
— вертолетов — 261,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537,
— крылатых ракет — 480,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4396 (+3),
— специальной техники — 161.
- Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр похвалил ВСУ за "мудрое" использование новейших технологий и заявил, что благодаря этому у Украины есть преимущество на поле боя.
- На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.
- Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.
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