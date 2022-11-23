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Потери России: ВСУ уничтожили 410 оккупантов и 10 единиц техники. Больше всего на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 09:43
Потери России: ВСУ уничтожили 410 оккупантов и 10 единиц техники. Больше всего на Донбассе - Фото
Уничтоженные оккупанты (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 410 российских оккупантов и 10 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что наибольшие потери противник понес в районе Бахмута, Авдеевки и Лимана. В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки РФ в районах Белогоровки, Спорного, Берестова, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки. 

Общие потери противника с начала полномасштабного вторжения составили: 

— личного состава — 85410 (+410),

— танков — 2897 (+2),

— боевых бронированных машин — 5832 (+5),

— артиллерийских систем — 1887 (+5),

— РСЗО — 395,

— средств ПВО — 209,

— самолетов — 278,

— вертолетов — 261,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1537,

— крылатых ракет — 480,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4396 (+3),

— специальной техники — 161.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс генштаб потери России
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