Потери России: ВСУ уничтожили 520 россиян, 24 единицы техники и 28 беспилотников за сутки
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 520 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 28 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 30 атак врага на Донбассе в сутки.
Общие потери противника во время большой войны составили:
— личного состава — 191 940 (+520),
— танков — 3702 (+1),
— боевых бронированных машин — 7199 (+6),
— артиллерийских систем — 2946 (+16),
— РСЗО — 544,
— средств ПВО — 300 (+2),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28),
— крылатых ракет — 947,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14),
— специальной техники — 363 (+3).
27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили: несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.
- 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 российских военных.
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