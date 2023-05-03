Потери России: ВСУ уничтожили 520 россиян, 24 единицы техники и 28 беспилотников за сутки

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 520 российских оккупантов, сожгли 24 единицы техники и сбили 28 беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты штурмуют Бахмут, Авдеевку и Марьинку. ВСУ отбили более 30 атак врага на Донбассе в сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 191 940 (+520),

— танков — 3702 (+1),

— боевых бронированных машин — 7199 (+6),

— артиллерийских систем — 2946 (+16),

— РСЗО — 544,

— средств ПВО — 300 (+2),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2505 (+28),

— крылатых ракет — 947,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14),

— специальной техники — 363 (+3).

27 апреля 2023 года в Пентагоне заявили: несмотря на большие потери в Украине, Россия остается опасной.

1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Россия понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 российских военных.

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Мілана Головань

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