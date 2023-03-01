Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, 11 единиц артиллерии и сожгли семь танков

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 11 единиц артиллерии и семь танков за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак россиян.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 149890 (+650),

— танков — 3395 (+7),

— боевых бронированных машин — 6638 (+8),

— артиллерийских систем — 2393 (+10),

— РСЗО — 479 (+1),

— средства ПВО — 247,

— самолетов — 300,

— вертолетов — 288,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4),

— крылатые ракеты — 873,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5),

— специальная техника — 230.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Дмитро Гриниченко

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