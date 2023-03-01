Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, 11 единиц артиллерии и сожгли семь танков
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, 11 единиц артиллерии и семь танков за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак россиян.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 149890 (+650),
— танков — 3395 (+7),
— боевых бронированных машин — 6638 (+8),
— артиллерийских систем — 2393 (+10),
— РСЗО — 479 (+1),
— средства ПВО — 247,
— самолетов — 300,
— вертолетов — 288,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2055 (+4),
— крылатые ракеты — 873,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5257 (+5),
— специальная техника — 230.
Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- 25 февраля в Бахмут приезжал генерал Александр Сырский. Бои за город продолжаются в окрестностях, россияне хотят его окружить.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что ВСУ очень важно устоять в Бахмуте.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является стратегически обоснованным шагом. Бахмут важно удержать, но не ценой гибели всех бойцов, говорил Зеленский.
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