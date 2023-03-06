Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники
06.03.2023, 08:11
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили более 95 атак противника в районах Белогоровки и Невского Луганской области, а также Зализнянского, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Общие потери противника за время большой войны составили:
— личного состава — 153770 (+650),
— танков — 3423 (+9),
— боевых бронированных машин — 6703 (+11),
— артиллерийских систем — 2433 (+7),
— РСЗО — 488,
— средств ПВО — 250 (+2),
— самолетов — 302,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8),
— специальной техники — 234 (+2).
Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.
- 28 февраля 2023 года генерал Сырский заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление наиболее подготовленные штурмовые отряды ЧВК Вагнера.
- В Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.
- Сообщалось, что Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об "окружении" города.
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