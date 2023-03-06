Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили более 95 атак противника в районах Белогоровки и Невского Луганской области, а также Зализнянского, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Общие потери противника за время большой войны составили:

— личного состава — 153770 (+650),

— танков — 3423 (+9),

— боевых бронированных машин — 6703 (+11),

— артиллерийских систем — 2433 (+7),

— РСЗО — 488,

— средств ПВО — 250 (+2),

— самолетов — 302,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15),

— крылатых ракет — 873,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8),

— специальной техники — 234 (+2).

Дмитро Гриниченко

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