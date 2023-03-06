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Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 08:11
Потери России: ВСУ уничтожили 650 оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 650 российских оккупантов, сожгли девять танков и 21 единицу техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

В утренней сводке военные заявляли, что ВСУ отбили более 95 атак противника в районах Белогоровки и Невского Луганской области, а также Зализнянского, Дубово-Василевки, Орехово-Василевки, Бахмута и Ивановского Донецкой области. 
Общие потери противника за время большой войны составили: 
— личного состава — 153770 (+650),
— танков — 3423 (+9),
— боевых бронированных машин — 6703 (+11),
— артиллерийских систем — 2433 (+7),
— РСЗО — 488,
— средств ПВО — 250 (+2),
— самолетов — 302,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2086 (+15),
— крылатых ракет — 873,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5307 (+8),
— специальной техники — 234 (+2).
Фронт в Украине (Карта: Military Land)

Ранее британская разведка сообщила, что российские оккупанты штурмуют северные окраины Бахмута с трех сторон, а ВСУ перебрасывают элитные подразделения для обороны города.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут сражаться за каждый метр земли.

Смотрите также: Бьют россиян под Бахмутом и Кременной. ВСУ показали работу РСЗО М270 на Донбассе – видео

Дмитро Гриниченко
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