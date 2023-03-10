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Потери России: ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов, 22 единицы техники и 13 артсистем

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 08:14
Потери России: ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов, 22 единицы техники и 13 артсистем - Фото
Танк ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 870 российских оккупантов, 22 единицы техники и 13 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что Россия не оставляет попыток окружить Бахмут, а также наступает в районах Купянска, Лимана и Донецка, за сутки ВСУ отбили 102 атаки.

Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили: 

— личного состава — 156990 (+870),
— танков — 3448 (+7),
— боевых бронированных машин — 6742 (+6),
— артиллерийских систем — 2475 (+10),
— РСЗО — 491 (+3),
— средств ПВО — 256 (+2),
— самолетов — 304 (+1),
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9),
— крылатых ракет — 907 (+34),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6),
— специальной техники — 240 (+3).

Читайте также: Силы обороны не дали россиянам окружить Бахмут, но ситуация тяжелая и динамичная – Сырский

Дмитро Гриниченко
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