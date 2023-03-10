Потери России: ВСУ уничтожили почти 900 оккупантов, 22 единицы техники и 13 артсистем
10.03.2023, 08:14
Танк ВСУ (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 870 российских оккупантов, 22 единицы техники и 13 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что Россия не оставляет попыток окружить Бахмут, а также наступает в районах Купянска, Лимана и Донецка, за сутки ВСУ отбили 102 атаки.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 156990 (+870),
— танков — 3448 (+7),
— боевых бронированных машин — 6742 (+6),
— артиллерийских систем — 2475 (+10),
— РСЗО — 491 (+3),
— средств ПВО — 256 (+2),
— самолетов — 304 (+1),
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9),
— крылатых ракет — 907 (+34),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5337 (+6),
— специальной техники — 240 (+3).
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
- Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- Генсек НАТО Столтенберг заявил о возможном падении Бахмута в ближайшие дни. В ВСУ в ответ напомнили, что последняя война, к которой Альянс имел непосредственное отношение, была в бывшей Югославии.
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