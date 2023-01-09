Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 590 россиян, 11 танков и 25 единиц техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, 11 танков и 25 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что отбили атаки россиян в районах Стельмаховки и Червонопоповки Луганской области, а также в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Дмитро Гриниченко

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