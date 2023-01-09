Потери России — ВСУ за сутки уничтожили 590 россиян, 11 танков и 25 единиц техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, 11 танков и 25 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что отбили атаки россиян в районах Стельмаховки и Червонопоповки Луганской области, а также в районе Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Общие потери противника за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 111760 (+590),
— танков — 3080 (+11),
— боевых бронированных машин — 6147 (+17),
— артиллерийских систем — 2069 (+4),
— РСЗО — 434 (+3),
— средств ПВО — 217,
— самолетов — 285,
— вертолетов — 275 (+3),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1856 (+7),
— крылатых ракет — 723,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4809 (+8),
— специальной техники — 183.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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