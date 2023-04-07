Потери: Уничтожено 177 110 россиян. За сутки сожгли 20 единиц техники и девять артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, 20 единиц техники и девять артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг сосредоточен на наступлении в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ отбили более 40 атак за сутки.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 177110 (+480),

— танков — 3633 (+2),

— боевых бронированных машин — 7016 (+3),

— артиллерийских систем — 2722 (+8),

— РСЗО — 533 (+1),

— средств ПВО — 281,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 292,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2291 (+4),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13),

— специальной техники — 304 (+2).

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Дмитро Гриниченко

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