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Появилась стенограмма "скандальной" беседы Кузьменко о Зверобой

Появилась стенограмма "скандальной" беседы Кузьменко о Зверобой - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
26.12.2019, 06:31

Этот телефонный разговор фигурантки дела Шеремета с ее знакомой следствие упомянуло на брифинге МВД, чтобы придать Кузьменко негативную характеристику

Обнародован полный текст телефонного разговора подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко с некоей "Т", в котором она якобы замышляет "нечто страшное против волонтера Маруся Зверобой и ее детей". Об этом написал в Facebook адвокат Владислав Добош, который защищает Кузьменко.

Он напомнил, что на брифинге МВД, а затем и в суде был публично раскрыт этот разговор, который не является предметом подозрения, но был упомянут следователями с целью негативной характеристики подозреваемой.

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"И пусть мне кто скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где тут Шеремет? Вопрос - кому это выгодно?" — пишет Добош.

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Сама Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) не верит, что собеседницы на самом деле собирались причинить ей зло. Она посещает заседания по делу Шеремета.

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расшифровка Маруся Зверобой Юлия Кузьменко елена беленькая
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