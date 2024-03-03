Появились спутниковые фото Авдеевки до большой войны и после оккупации россиянами
Журналисты проекта Радио Свобода получили спутниковые снимки Авдеевки до оккупации российскими войсками и после. Опубликовали их в Telegram-канале Донбасс Реалии.
На первых кадрах Авдеевка до широкомасштабного вторжения России, на последних – после окончательного вывода украинских подразделений из города 17 февраля.
Сегодня представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что Силам обороны удалось стабилизировать оперативную обстановку к западу от Авдеевки.
"В районе сел Бердычи, Орловка и Тоненькое, которые больше всего всех интересуют, оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия, но нет оснований говорить, что враг оккупировал или захватил эти населенные пункты", – сказал он.
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 28 февраля 3 ОШБр выбила российских захватчиков из Красногоровки Донецкой области.
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