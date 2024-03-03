З'явились супутникові фото Авдіївки до великої війни та після окупації росіянами

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив про виведення українських військових з Авдіївки

Фото: PlanetLab

Журналісти проєкту Радіо Свобода отримали супутникові знімки Авдіївки до окупації російськими військами та після. Опублікували їх у Telegram-каналі Донбас Реалії.

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На перших кадрах Авдіївка до широкомасштабного вторгнення Росії, на останніх – після остаточного виведення українських підрозділів із міста 17 лютого.

Фото: PlanetLab

Фото: PlanetLab

Фото: PlanetLab

Фото: PlanetLab

Сьогодні речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати оперативну обстановку на захід від Авдіївки.

"У районі сіл Бердичі, Орлівка та Тоненьке, які найбільше всіх цікавлять, оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, але немає підстав говорити, що ворог окупував або захопив ці населені пункти", – сказав він.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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