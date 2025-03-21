Правительство Израиля впервые в истории уволило главу Общей службы безопасности
В пятницу, 21 марта, правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху единогласно поддержало увольнение главы Общей службы безопасности Израиля, известной также как ШАБАК, или Шин-Бет, Ронена Бара. Последним днем работы Бара будет 10 апреля. Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным издания, причиной увольнения стала "потеря доверия к Бару после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года". Нетаньяху обвинил главу ШАБАК в "мягкотелости", а также "в утечке информации", что повлияло на переговоры с ХАМАС по заложникам.
Бар не присутствовал на заседании правительства, но он направил министрам письмо. В обращении глава ШАБАК назвал претензии в свой адрес "необоснованными" и, в свою очередь, обвинил премьер-министра Нетаньяху в саботировании соглашения о заложниках.
"Настоящее намерение, которое я, очевидно, не смог понять, заключалось в том, чтобы вести переговоры без достижения соглашения", – процитировала Бара Times of Israel.
Как отмечает издание, правительство Израиля впервые в истории уволило главу Общей службы безопасности. ШАБАК занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности и подчинен непосредственно премьер-министру Израиля.
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