Уряд Ізраїлю вперше в історії звільнив голову Загальної служби безпеки
У п'ятницю, 21 березня, уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу одноголосно підтримав звільнення голови Загальної служби безпеки Ізраїлю, відомою також як ШАБАК, або Шин-Бет, Ронена Бара. Останнім днем роботи Бара буде 10 квітня. Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними видання, причиною звільнення стала "втрата довіри до Бара після нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року". Нетаньягу звинуватив очільника ШАБАК у "м'якотілості", а також "у витоках інформації", що вплинуло на перемовини із ХАМАС щодо заручників.
Бар не був присутній на засіданні уряду, але він надіслав міністрам листа. У зверненні голова ШАБАК назвав претензії на свою адресу "необґрунтованими" і, своєю чергою, звинуватив прем'єр-міністра Нетаньягу у саботуванні угоди про заручників.
"Справжній намір, якого я, очевидно, не зміг зрозуміти, полягав у тому, щоб вести переговори без досягнення угоди", – процитувала Бара Times of Israel.
Як зазначає видання, уряд Ізраїлю вперше в історії звільнив голову загальної служби безпеки. ШАБАК займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки й підпорядкований безпосередньо прем'єр-міністру Ізраїлю.
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