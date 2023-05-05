Представитель Зеленского: Некоторые политики Запада призывают нас отказаться от Крыма

Некоторые западные политики считают, что Украина должна полностью отказаться от усилий освободить Крым от российских оккупантов. Об этом заявила постоянный представитель президента на полуострове Тамила Ташева в интервью польскому изданию PAP.

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"Некоторые западные политики предупреждают нас. Они считают, что мы должны полностью отказаться от усилий по возвращению Крыма. Однако уверяю вас, что связь между Крымом и Украиной очень крепкая, она идет еще с казацких времен, и ничего этого не изменит", – сказала Ташева.

По ее словам, ряд западных политиков, имена которых она не стала называть, опасаясь "возмездия" со стороны России, призывают украинскую сторону отказаться от планов по возвращению полуострова. Она подчеркнула, что речь идет об отдельных политиках, а не государствах. Они считают, что освобождение полуострова якобы может привести к ядерной войне.

"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. По их мнению, мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", – сказала Ташева.

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Она отметила, что звучали и тезисы о том, что Крым якобы никогда не был украинским.

"Я хочу опровергнуть, потому что Крым никогда не был российским. Это были колонизированные территории, но с исторической преемственностью и крымско-татарскими корнями <…> Это "священная" территория для России и личная навязчивая идея Путина, поэтому некоторые на Западе опасаются, что если мы вернем себе Крым, Москва применит тактическое ядерное оружие", – сказала Ташева.

Министр обороны Резников считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым без боя.

Секретарь СНБО Данилов считает, что для деоккупации полуострова могут быть применены и "немножечко другие" средства.

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Оксана Житнюк

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