Премьер Франции: Европа должна благодарить Зеленского за то, что не сломался в Белом доме

Франсуа Байру убежден, что глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс нападали на Зеленского, но тот выдержал удар

Франсуа Байру (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Премьер Франции Франсуа Байру считает, что европейские союзники должны поблагодарить президента Владимира Зеленского, поскольку тот не сломался во время спора в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом пишет Associated Press.

"В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами всего мира развернулась ошеломительная сцена, отмеченная жестокостью, желанием унизить, с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского сломаться из-за угроз, чтобы он уступил требованиям своих агрессоров", – сказал он.

Несмотря на все, Зеленский, по мнению Байра, не сломался "ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, смею сказать, ради чести Европы". Поэтому европейские союзники должны выразить украинскому президенту благодарность, добавил он.

Французский премьер убежден, что глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс нападали на Зеленского. После этой ситуации пострадали две вещи: безопасность и трансатлантические связи с традиционными союзниками США, а также репутация Вашингтона.