Премьер Франции: Европа должна благодарить Зеленского за то, что не сломался в Белом доме
Премьер Франции Франсуа Байру считает, что европейские союзники должны поблагодарить президента Владимира Зеленского, поскольку тот не сломался во время спора в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом пишет Associated Press.
"В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами всего мира развернулась ошеломительная сцена, отмеченная жестокостью, желанием унизить, с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского сломаться из-за угроз, чтобы он уступил требованиям своих агрессоров", – сказал он.
Несмотря на все, Зеленский, по мнению Байра, не сломался "ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, смею сказать, ради чести Европы". Поэтому европейские союзники должны выразить украинскому президенту благодарность, добавил он.
Французский премьер убежден, что глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс нападали на Зеленского. После этой ситуации пострадали две вещи: безопасность и трансатлантические связи с традиционными союзниками США, а также репутация Вашингтона.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- Советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинения за скандал в Белом доме, подписание соглашения о полезных ископаемых и выражение готовности к мирным переговорам.