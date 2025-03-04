Прем'єр Франції: Європа має подякувати Зеленському за те, що не зламався у Білому домі
Прем'єр Франції Франсуа Байру вважає, що європейські союзники мають подякувати президенту Володимиру Зеленському, оскільки той не зламався під час суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого. Про це пише Associated Press.
"У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об'єктивами всього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю, бажанням принизити, з метою змусити президента України Володимира Зеленського зламатися через погрози, щоб він поступився вимогам своїх агресорів", – сказав він.
Попри все, Зеленський, на думку Байру, не зламався "заради честі демократичної відповідальності, заради честі України та, смію сказати, заради честі Європи". Тому європейські союзники мають висловити українському президенту вдячність, додав він.
Французький прем'єр переконаний, що очільник Білого дому Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс нападали на Зеленського. Після цієї ситуації постраждали дві речі: безпека України та трансатлантичні зв'язки з традиційними союзниками США, а також репутація Вашингтона.
- 28 лютого Зеленський прибув у Білий дім на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- Радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачення за скандал у Білому домі, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.