Прем'єр Франції: Європа має подякувати Зеленському за те, що не зламався у Білому домі

Франсуа Байру переконаний, що очільник Білого дому Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс нападали на Зеленського, але той витримав удар

Франсуа Байру (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Прем'єр Франції Франсуа Байру вважає, що європейські союзники мають подякувати президенту Володимиру Зеленському, оскільки той не зламався під час суперечки в Овальному кабінеті 28 лютого. Про це пише Associated Press.

"У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об'єктивами всього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю, бажанням принизити, з метою змусити президента України Володимира Зеленського зламатися через погрози, щоб він поступився вимогам своїх агресорів", – сказав він.

Попри все, Зеленський, на думку Байру, не зламався "заради честі демократичної відповідальності, заради честі України та, смію сказати, заради честі Європи". Тому європейські союзники мають висловити українському президенту вдячність, додав він.

Французький прем'єр переконаний, що очільник Білого дому Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс нападали на Зеленського. Після цієї ситуації постраждали дві речі: безпека України та трансатлантичні зв'язки з традиційними союзниками США, а також репутація Вашингтона.