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Премьер Грузии: Посла отозвали из Киева для "защиты отношений от авантюристов"

Премьер Грузии: Посла отозвали из Киева для "защиты отношений от авантюристов" - Фото
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
09.05.2020, 11:53

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что посла отозвали из Киева для проведения "консультаций о том, как защитить отношения от авантюристов"

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв грузинского посла из Киева не ставит под сомнение стратегическое партнерство или дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает грузинская Радио Свобода

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По его словам, посла отозвали "только для того, чтобы проконсультироваться о том, как защитить эти отношения от политических авантюристов".

"Неясно, когда стратегический партнер назначает на должность человека, который уже был осужден судебной системой и осужден за серьезные преступления", - заявил Гахария. 

Гахария напомнил, что после назначения Саакашвили на должность главы Одесской ОГА, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть отношения в нормальные рамки. Также он выразил надежду, что Саакашвили не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева.

Владислав Сердюк
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