Премьер Грузии: Посла отозвали из Киева для "защиты отношений от авантюристов"

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв грузинского посла из Киева не ставит под сомнение стратегическое партнерство или дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает грузинская Радио Свобода.
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По его словам, посла отозвали "только для того, чтобы проконсультироваться о том, как защитить эти отношения от политических авантюристов".
"Неясно, когда стратегический партнер назначает на должность человека, который уже был осужден судебной системой и осужден за серьезные преступления", - заявил Гахария.
Гахария напомнил, что после назначения Саакашвили на должность главы Одесской ОГА, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть отношения в нормальные рамки. Также он выразил надежду, что Саакашвили не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева.
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28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, которого тот лишился в 2017-м указом пятого президента Петра Порошенко.
- 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, поскольку "видит в нем потенциал для усиления Кабмина". Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил ей, что президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ. В результате Саакашвили не назначили.
- Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили Грузия воспримет как "недружественный шаг".
- 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
- 8 мая Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили.
Владислав Сердюк