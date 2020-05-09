Премьер Грузии: Посла отозвали из Киева для "защиты отношений от авантюристов"

Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что отзыв грузинского посла из Киева не ставит под сомнение стратегическое партнерство или дипломатические отношения с Украиной. Об этом сообщает грузинская Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, посла отозвали "только для того, чтобы проконсультироваться о том, как защитить эти отношения от политических авантюристов".

"Неясно, когда стратегический партнер назначает на должность человека, который уже был осужден судебной системой и осужден за серьезные преступления", - заявил Гахария.

Гахария напомнил, что после назначения Саакашвили на должность главы Одесской ОГА, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть отношения в нормальные рамки. Также он выразил надежду, что Саакашвили не сможет вмешиваться во внутренние дела Грузии из Киева.