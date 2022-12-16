Премьер Индии заявил Путину, что диалог и дипломатия по Украине — "единственный способ"
16.12.2022, 13:56
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: EPA)
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "диалогу и дипломатии" в вопросе войны РФ против Украины. Об этом сообщает индийское агенство ANI.
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Во время телефонного разговора с Путиным 16 декабря Моди сказал диктатору, что "диалог и дипломатия — это единственный способ продвижения вперед в войне в Украине".
Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.
- В октябре 2022 года глава Минобороны Индии предупредил Москву о недопустимости ядерного варианта. В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно.
- Спустя неделю после этого Моди призвал к переговорам по Украине, сказал, что нужна "коллективная решимость".
- Французский лидер Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение".
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