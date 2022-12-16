UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Индии заявил Путину, что диалог и дипломатия по Украине — "единственный способ"

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 13:56
Премьер Индии заявил Путину, что диалог и дипломатия по Украине —
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "диалогу и дипломатии" в вопросе войны РФ против Украины. Об этом сообщает индийское агенство ANI.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время телефонного разговора с Путиным 16 декабря Моди сказал диктатору, что "диалог и дипломатия — это единственный способ продвижения вперед в войне в Украине".

Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Индия переговоры с россией нарендра моди
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 