Премьер Индии заявил Путину, что диалог и дипломатия по Украине — "единственный способ"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "диалогу и дипломатии" в вопросе войны РФ против Украины. Об этом сообщает индийское агенство ANI.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время телефонного разговора с Путиным 16 декабря Моди сказал диктатору, что "диалог и дипломатия — это единственный способ продвижения вперед в войне в Украине".

Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.