Премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Киев. Ранее он допускал поставки оружия — Hayom

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в Украину в ближайшее время, вопрос на рассмотрении. Об этом сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на израильских чиновников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам официальных лиц, Нетаньяху может приехать в Киев и встретиться с президентом Владимиром Зеленским — вопрос рассматривается, но канцелярия израильского премьера отказалась от официальных комментариев.

Отмечается, что после вступления в должность Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружения, и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Поскольку визит Коэна в Украину не вызвал резкой реакции Москвы, то в Иерусалиме считают, что Нетаньяху также может приехать в Киев, не вызывая ажиотажа в РФ.

Украинские чиновники также сказали журналистам, что Нетаньяху уже получил приглашение, но дата визита еще не назначена.

16 февраля в Киев приезжал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Коэн заявил, что Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн для проектов в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Недавно Нетаньяху выразил готовность передать Украине некое "военное имущество".

Читайте также: "Мы помогаем за кулисами". Посол Израиля объяснил позицию по поддержке Украины

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.