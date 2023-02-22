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Премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Киев. Ранее он допускал поставки оружия — Hayom

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 08:33
Премьер Израиля Нетаньяху может приехать в Киев. Ранее он допускал поставки оружия — Hayom - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может приехать в Украину в ближайшее время, вопрос на рассмотрении. Об этом сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на израильских чиновников.

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По словам официальных лиц, Нетаньяху может приехать в Киев и встретиться с президентом Владимиром Зеленским — вопрос рассматривается, но канцелярия израильского премьера отказалась от официальных комментариев. 

Отмечается, что после вступления в должность Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружения, и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев.

Поскольку визит Коэна в Украину не вызвал резкой реакции Москвы, то в Иерусалиме считают, что Нетаньяху также может приехать в Киев, не вызывая ажиотажа в РФ. 

Украинские чиновники также сказали журналистам, что Нетаньяху уже получил приглашение, но дата визита еще не назначена. 

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Дмитро Гриниченко
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Биньямин Нетаньяху Израиль война военная помощь
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