Президент Финляндии: Достичь мира в Украине можно только на поле боя

Александер Стубб (Фото: EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас только на поле боя можно достичь мира в Украине, ведь российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы. Об этом он сказал в интервью CNN.

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Стубб акцентировал, что уже много лет занимается мирным посредничеством.

"Конечно, когда речь идет о немедленном мире, он начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что холодная правда в этом конкретном случае заключается в том, что единственный способ достичь мира – это на поле боя", – заявил он.

Глава Финляндии отметил, что российский диктатор понимает только язык силы, и "во многом эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть".

"И я иногда думаю, не кажется ли ему, что мир почти невозможен с его точки зрения", – отметил он.

В то же время Стубб подчеркнул необходимость проведения мирного форума, который должен состояться в Швейцарии. Он отметил, что мир должен быть двусторонним, однако он не знает, когда для этого будут соответствующие условия.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года. С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

18 марта посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите мира, который планирует устроить Украину в этой стране.

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