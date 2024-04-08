Президент Фінляндії: Досягти миру в Україні можна лише на полі бою

Александер Стубб (Фото: EPA)

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що зараз лише на полі бою можна досягти миру в Україні, адже російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Стубб акцентував, що вже багато років займається мирним посередництвом.

"Звичайно, коли йдеться про негайний мир, він починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що холодна правда в цьому конкретному випадку полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру — це на полі бою", — заявив він.

Очільник Фінляндії зауважив, що російський диктатор розуміє лише мову сили, й "багато в чому ця війна занадто велика для нього, щоб її програти".

"І я іноді думаю, чи не здається йому, що мир майже неможливий з його погляду", — зазначив він.

Водночас Стубб підкреслив необхідність проведення мирного форуму, який має відбутися у Швейцарії. Він наголосив, що мир має бути двостороннім, однак він не знає, коли для цього будуть відповідні умови.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив, що Пекін розглядає можливість участі в саміті миру, який планує влаштувати Україна в цій країні.

Читайте також: Блінкен про майбутні відносини з Путіним та Росією: Справа в їхній політиці, а не в особистостях