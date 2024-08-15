Президент Южной Кореи предлагает Пхеньяну переговоры: какое условие

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил создать рабочий консультативный орган по Северной Корее. Цель – обсуждение путей ослабления напряженности и возобновление экономического сотрудничества, изложив свое видение объединения соседей. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В своей речи ко Дню национального освобождения президент страны заявил, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея "сделает только один шаг" к денуклеаризации.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество в тот момент, когда Северная Корея сделает всего один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", – сказал он.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до обмена людьми и воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов.

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14 июня стало известно, что НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед растущей угрозой со стороны России и Китайской Народной Республики.

30 июля правительство Южной Кореи приняло указ президента о создании нового военного командования, ответственного за стратегические операции, позже в этом году. Новое формирование должно усилить сдерживание роста военных угроз со стороны Северной Кореи.

Южная Корея не исключает возможность проведения Северной Кореей ядерного испытания до или после президентских выборов в США.

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