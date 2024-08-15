Президент Південної Кореї пропонує Пхеньяну переговори: яка умова

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити робочий консультативний орган з Північною Кореєю. Мета – обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об’єднання сусідів. Про це повідомило агентство Reuters.

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У своїй промові до Дня національного визволення президент країни заявив, що готовий розпочати політичну та економічну співпрацю, якщо Північна Корея "зробить лише один крок" до денуклеаризації.

"Ми почнемо політичну та економічну співпрацю в той момент, коли Північна Корея зробить лише один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть привести до істотного прогресу в міжкорейських відносинах ", – сказав він.

Юн Сок Йоль наголосив: запуск "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічної співпраці до обміну людьми й возз’єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-1953 років.

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14 червня стало відомо, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед дедалі більшою загрозою з боку Росії та Китайської Народної Республіки.

30 липня уряд Південної Кореї ухвалив указ президента щодо створення нового військового командування, відповідального за стратегічні операції, пізніше цього року. Нове формування має посилити стримування зростання військових загроз із боку Північної Кореї.

Південна Корея не виключає можливості проведення Північною Кореєю ядерного випробування до або після президентських виборів у США.

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