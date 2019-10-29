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Пристайко о Ермаке в принятии решений по РФ: У нас разное видение

Пристайко о Ермаке в принятии решений по РФ: У нас разное видение - Фото
Вадим Пристайко (скриншот)
29.10.2019, 11:49

Министр иностранных дел заявил, что "нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос - нормандский формат или санкции"

Во власти нет разногласий насчет того, как должны проходить переговоры со страной-агрессором Россией, несмотря на то, что министр иностранных дел Вадим Пристайко настаивает на усилении санкций ЕС в случае провала нормандского формата, а советник президента Андрей Ермак склоняется к другому решению. Об этом журналистам перед инвестфорумом в Мариуполе сообщил сам глава МИД.

"Что касается отношений с Андреем Ермаком - я уважаю то, что он делает; это параллельный трек с тем, что делает МИД. Я не вижу конфликта", - заверил Пристайко.

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Уточняя, значит ли это, что у них нет разного видения, министр сказал: "У нас разное видение. Мы можем спорить, дискуссии происходят. Для этого есть президент, чтобы он получил разные мнения - в МИД и у своих советников".

Ранее СМИ писали о том, что Ермак якобы перебирает на себя часть функций главы МИД. Пристайко же заявил, что тот привлекается для выполнения "чувствительных" для президента поручений.

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