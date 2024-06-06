Притула заявил, что Запад не хочет их технологий в РФ, поэтому у ВСУ есть не все оружие

По мнению Сергея Притулы, технологии партнеров устаревают с каждым днем – было бы лучше опробовать их на украинской территории

Сергей Притула (Фото: Скриншот с видео)

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула считает, что союзники не оказывают Украине всю необходимую военную помощь по убеждению: нельзя, чтобы она попала в руки врага. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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Притула высказался по поводу готовности союзников Украины делиться с государством технологиями для их использования на поле боя.

Он утверждает, что сейчас у Украины с этим серьезные проблемы. Волонтер приводит в пример командно-штабные машины, которые попадают в страну, в частности, в его фонд – техника нуждается в дополнительном оборудовании, чтобы выполнять необходимые функции.

"Наши союзники снимают защищенную связь, какие-то еще вещи, какую-то электронику, потому что нельзя, чтобы эта технология на поле боя вдруг попала в руки россиянам, потому что они будут знать эту технологию", – считает он.

Притула заявил, что эти технологии устаревают с каждым днем, поэтому их, наоборот, было бы лучше испытать на украинской территории.

"Excalibur когда появились – это был жир. Дорогой снаряд летит, точно все круто. Проходит меньше года – эффективность применения падает до 7%. На один разрывающийся снаряд есть 18, которые кладут РЭБ", – сказал он.

По мнению главы фонда, важно понимание того, готовы ли США, страны Евросоюза или Британия сотрудничать с Украиной и делиться военными технологиями.

"Очень досадно признавать, что развитые демократии погрязли в протоколах принятия решений. Потому что мы платим большим количеством человеческих жизней за их страх эскалации", – высказался общественный деятель.

Украина получает необходимую помощь от Запада с опозданием на год, напомнил слова президента Владимира Зеленского Притула. В то же время тоталитарные режимы принимают такие решения мгновенно.

"Иран дает [России], Северная Корея — баллистические ракеты, и их вообще не парит возможная эскалация", – сказал волонтер.

В январе командир бригады Нацгвардии "Азов" "Рэдис" Прокопенко заявил, что роль пехоты в современной войне остается ключевой, несмотря на технологии.

Также, по его мнению, технологии на поле боя нивелируются, если у врага хорошо развита система ПВО и РЭБ.

6 мая в НАТО заявили, что Альянс планирует давать Украине больше разведданных о средствах электронной борьбы РФ.

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