Притула заявив, що Захід не хоче потрапляння їхніх технологій до РФ, тому ЗСУ мають не всю зброю

На думку Сергія Притули, технології партнерів застарівають з кожним днем – було б краще випробувати їх на українській території

Сергій Притула (Фото: Скриншот із відео)

Громадський діяч і волонтер Сергій Притула вважає, що союзники не надають Україні всю необхідну військову допомогу через переконання: не можна, щоб вона потрапила до рук ворога. Таку думку він висловив в інтерв'ю LIGA.net.

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Притула висловився щодо готовності союзників України ділиться з державою технологіями для їхнього використання на полі бою.

Він стверджує, що наразі в Україні з цим серйозні проблеми. Волонтер наводить до прикладу командо-штабні машини, які потрапляють до країни, зокрема, до його фонду – техніка потребує додаткового обладнання, щоб виконувати необхідні функції.

"Наші союзники знімають захищений зв’язок, якісь там ще речі, якусь електроніку, тому що не можна, щоб ця технологія на полі бою раптом потрапила до рук росіян, бо вони знатимуть цю технологію", – вважає він.

Притула заявив, що ці технології застарівають з кожним днем, тому їх, навпаки, було б краще випробувати на українській території.

"Excalibur коли з‘явилися – це був жир. Дорогий снаряд летить, точно все круто. Проходить менш як рік – ефективність застосування падає до 7%. На один снаряд, який розривається, є 18, які кладуть РЕБ", – сказав він.

На думку голови фонду, важливим є розуміння того що, чи готові США, країни Євросоюзу або Британія співпрацювати з Україною й ділитися військовими технологіями.

"Дуже прикро визнавати, що розвинені демократії загрузли у протоколах ухвалення рішень. Тому що ми платимо великою кількістю людських життів за їхній страх ескалації", – висловився громадський діяч.

Україна отримує необхідну допомогу від Заходу із запізненням на рік, нагадав слова президента Володимира Зеленського Притула. Водночас тоталітарні режими ухвалюють такі рішення миттєво.

"Іран дає [Росії], Північна Корея — балістичні ракети, і їх взагалі не парить можлива ескалація", – сказав волонтер.

У січні командир бригади Нацгвардії "Азов" "Редіс" Прокопенко заявив, що роль піхоти у сучасній війні залишається ключовою, попри технології.

Також, на його думку, технології на полі бою нівелюються, якщо у ворога добре розвинена система ППО та РЕБ.

6 травня у НАТО заявили, що Альянс планує давати Україні більше розвідданих про засоби електронної боротьби РФ.

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