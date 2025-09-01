Привыкание к войне может стать самой большой победой России – министр обороны Польши
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю годовщины начала Второй мировой войны предостерег от привыкания к войне России против Украины. Слова польского министра приводит Polsat News.
Министр отметил, что "несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем игнорировать конфликт в Украине".
"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", – добавил он.
Косиняк-Камыш отметил, что привыкание к войне – это "худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока", и кроме цивилизационных, человеческих и христианских причин поддержки борющейся Украины, причина также заключается в том, что именно здесь на кону безопасность Польши.
"Я знаю, что с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть омрачена усталостью или унынием. Это обязательства перед Вестерплатте и обязательства перед людьми Вестерплатте: солдатами польской армии", – акцентировал глава оборонного ведомства Польши.
- 8 августа премьер Польши сказал, что есть сигналы, что война России против Украины может быть заморожена.
- 31 августа Туск заявил, что никакие уступки и "тонкая игра" с Путиным не ведут к успеху и не гарантируют безопасность.
Комментарии (0)