Звикання до війни може стати найбільшою перемогою Росії – міністр оборони Польщі

Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що "попри втому, труднощі та емоції", Польща не може ігнорувати війну

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу на пам’ятних заходах з нагоди річниці початку Другої світової війни застеріг від звикання до війни Росії проти України. Слова польського міністра наводить Polsat News.

Міністр зазначив, що "попри втому, труднощі та емоції, ми не можемо ігнорувати конфлікт в Україні".

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", – додав він.

Косіняк-Камиш наголосив, що звикання до війни – це "найгірша і найбільша перемога імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу", і окрім цивілізаційних, людських і християнських причин підтримки України, що бореться, причина також полягає в тому, що саме тут на кону безпека Польщі.

"Я знаю, що з плином часу чутливість зменшується, але державна необхідність не може бути затьмарена втомою чи зневірою. Це зобов'язання перед Вестерплатте і зобов'язання перед людьми Вестерплатте: солдатами польської армії", – акцентував очільник оборонного відомства Польщі.

8 серпня прем’єр Польщі сказав, що є сигнали, що війна Росії проти України може бути заморожена.

31 серпня Туск заявив, що ніякі поступки та "тонка гра" з Путіним не ведуть до успіху та не гарантують безпеку.