Прокуратура просит изменить адрес ареста Стерненко: уже не в воинской части

Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)

Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста для бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко, которого накануне суд отправил отбывать арест по месту прописки, по словам Стерненко, - в воинскую часть в Одессе. Об этом в Facebook сообщил сам Стерненко.

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"Звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу – неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен", - написал Стерненко.

"Мера пресечения не изменится сейчас. Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы. Дам знать, как будут детали о заседании. А потом будет апелляция. Где уже мы будем требовать отмене меры пресечения", - уточнил Стерненко.

Позже Стерненко написал в Facebook, что заседание по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста назначили на 10:00: "Я просто физически не смогу туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому что и я не поеду. Возле суда дежурят мои адвокаты".

Вчера Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить, поскольку судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят.

ОБНОВЛЕНО В 10:32. Адвокат Маси Найем сообщил в Facebook, что суд перенес заседание на 12:30, чтобы Стерненко успел добраться.