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Прокуратура просит изменить адрес ареста Стерненко: уже не в воинской части

Прокуратура просит изменить адрес ареста Стерненко: уже не в воинской части - Фото
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
16.06.2020, 09:25

Вчера суд отправил Сергея Стерненко под домашний арест. Местом отбывания указали адрес прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть

Прокурор подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста для бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко, которого накануне суд отправил отбывать арест по месту прописки, по словам Стерненко, - в воинскую часть в Одессе. Об этом в Facebook сообщил сам Стерненко. 

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"Звонил следователь. Прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с прописки на адрес проживания. Что мешало это сделать сразу – неизвестно. Вчера прокурор просто убежал, сказав, что он доволен", - написал Стерненко.

"Мера пресечения не изменится сейчас. Они только исправят адрес и все. И я буду лишен свободы. Дам знать, как будут детали о заседании. А потом будет апелляция. Где уже мы будем требовать отмене меры пресечения", - уточнил Стерненко.

Позже Стерненко написал в Facebook, что заседание по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста назначили на 10:00: "Я просто физически не смогу туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому что и я не поеду. Возле суда дежурят мои адвокаты".

Вчера Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить, поскольку судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят.

ОБНОВЛЕНО В 10:32. Адвокат Маси Найем сообщил в Facebook, что суд перенес заседание на 12:30, чтобы Стерненко успел добраться. 

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Вчера судебное разбирательство было продолжено.
  • Также вчера суд отправил Стерненко под домашний арест, указав местом отбывания адрес его прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть в Одессе. 
Владислав Сердюк
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