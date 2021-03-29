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Протест на Банковой. Печерский суд отправил одного из участников под домашний арест

29.03.2021, 14:01
Протест на Банковой. Печерский суд отправил одного из участников под домашний арест - Фото
Роман Ратушный (Фото – Роман Ратушний, Twitter)

Печерский суд Киева выбрал круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения для участника акции протеста под Офисом президента 20 марта 2021 года Романа Ратушного. Трансляцию вынесения решения Ратушный вел в Facebook.

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Руководителя общественной организации "Защитим Протасов Яр" Ратушного подозревают в хулиганстве, совершенном во время акции на Банковой группой лиц.

Ратушный признает, что участвовал в акции, но отрицает совершение каких-либо противоправных действий. Он просил не избирать ему миру пресечения.

Адвокат Ратушного Евгения Закревская заявила, что ее подзащитный, как глава общественной организации, участвует в трех судебных процессах по застройкам в Киеве, домашний арест сделает его участие в судах невозможным.

По словам Закревской, ходатайство о подозрении основано на скриншотах видео, размещенного на сайте МВД, к которому смонтирована фотография Ратушного с другой акции.

Нардепы Ярослав Юрчишин из Голоса и Владимир Арьев из Евросолидарности были готовы взять Ратушного на поруки.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал Ратушному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Позже Ратушный опубликовал фото поставленного на зарядку электронного браслета, подчеркнув, что его принесли разряженным:

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Денис Юдин
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протест домашний арест Печерский суд офис президента Роман Ратушный
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