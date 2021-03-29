Протест на Банковой. Печерский суд отправил одного из участников под домашний арест
Печерский суд Киева выбрал круглосуточный домашний арест в виде меры пресечения для участника акции протеста под Офисом президента 20 марта 2021 года Романа Ратушного. Трансляцию вынесения решения Ратушный вел в Facebook.
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Руководителя общественной организации "Защитим Протасов Яр" Ратушного подозревают в хулиганстве, совершенном во время акции на Банковой группой лиц.
Ратушный признает, что участвовал в акции, но отрицает совершение каких-либо противоправных действий. Он просил не избирать ему миру пресечения.
Адвокат Ратушного Евгения Закревская заявила, что ее подзащитный, как глава общественной организации, участвует в трех судебных процессах по застройкам в Киеве, домашний арест сделает его участие в судах невозможным.
По словам Закревской, ходатайство о подозрении основано на скриншотах видео, размещенного на сайте МВД, к которому смонтирована фотография Ратушного с другой акции.
Нардепы Ярослав Юрчишин из Голоса и Владимир Арьев из Евросолидарности были готовы взять Ратушного на поруки.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал Ратушному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Позже Ратушный опубликовал фото поставленного на зарядку электронного браслета, подчеркнув, что его принесли разряженным:
Заряджаємо браслет, бо принесли розряджений)) pic.twitter.com/pHr7p8mfRh— Роман Ратушний (@ratushnyi_r) March 29, 2021
- 20 марта 2021 года под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. При этом они разрисовали стены ОП, запускали петарды и разбили стекла в дверях. Власти назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.
- Полиция задержала одного из участников акции, Владислава Стафийчука. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Стафийчук "бил окна на дверях ОП", в полиции опубликовали видео, на котором запечатлен этот момент. Позже полиция объявила Стафийчуку о подозрении.
- 23 марта Печерский суд отправил Стафийчука под домашний арест.
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