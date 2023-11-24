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Прототипом дрона Sea Baby была казацкая лодка "Чайка" – Малюк

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 23:25
Прототипом дрона Sea Baby была казацкая лодка
Надводный дрон Sea Baby (Фото: пресс-служба СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что прототипом украинского надводного дрона "Морской малыш" (Sea Baby) был казацкий малогабаритный корабль "Чайка". Об этом говорится в фильме из цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Чайка" была довольно малогабаритной по сравнению с вражескими кораблями, заявил Малюк. Благодаря этому она успешно маневрировала между ними и уже затем выполняла боевые задачи.

"Если смотреть на Sea Baby, который быстро движется по поверхности водного зеркала, в этот момент он очень похож на казацкую лодку. Наши предки нас постоянно вдохновляют, и мы чувствуем соответствующую генетическую связь", – сказал глава контрразведки.

Козацький корабель Чайка (Фото: kozaku.in.ua)

"Чайка" – беспалубная плоскодонная лодка запорожских казаков XVI-XVII вв. в виде огромного выдолбленного бревна, по бортам обшитого досками. Длина – около 18 м, ширина и высота бортов – до 4 м. Снаружи бортов для увеличения остойчивости и плавучести крепился камышовый пояс. Лодка имела поперечные перегородки и лавы, мачту с парусом, 10-15 пар весел, носовой и кормовой рули, вмещала до 70 человек. Вооружение – 4-6 фальконетов (пушки калибром 30 мм). На борту был запас оружия и провианта, достаточный для длительных морских походов.

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
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  • В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

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Милана Головань
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войнадрончайкаВасилий МалюкSea Baby
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