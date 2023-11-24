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Прототипом дрона Sea Baby був козацький човен "Чайка" — Малюк

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 23:25
Прототипом дрона Sea Baby був козацький човен
Надводний дрон Sea Baby (Фото: Пресслужба СБУ)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що прототипом українського надводного дрона "Морський малюк" (Sea Baby) був козацький малогабаритний корабель "Чайка". Про це йдеться у фільмі з циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

"Чайка" була доволі малогабаритною порівняно з ворожими кораблями, заявив Малюк. Завдяки цьому вона успішно маневрувала між ними й вже потім виконувала бойові задачі.

"Якщо дивитися на Sea Baby, який швидко рухається поверхнею водного дзеркала, він в цей момент дуже схожий на козацький човен. Наші пращури нас постійно надихають, і ми відчуваємо відповідний генетичний звʼязок", – сказав очільник контррозвідки.

Козацький корабель Чайка (Фото: kozaku.in.ua)
"Чайка" — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI—XVII ст. у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Довжина – близько 18 м, ширина й висота бортів – до 4 м. Ззовні бортів для збільшення остійності та плавучості кріпився очеретяний пояс. Човен мав поперечні перегородки й лави, щоглу з вітрилом, 10-15 пар весел, носовий і кормовий рулі, уміщав до 70 осіб. Озброєння – 4-6 фальконетів (гармати калібром 30 мм). На борту був запас зброї та провіанту, достатній для тривалих морських походів. 
  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
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  • На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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Мілана Головань
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війнадронВасиль МалюкSea Babyчайка
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