Прототипом дрона Sea Baby був козацький човен "Чайка" — Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що прототипом українського надводного дрона "Морський малюк" (Sea Baby) був козацький малогабаритний корабель "Чайка". Про це йдеться у фільмі з циклу "СБУ. Спецоперації перемоги".

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"Чайка" була доволі малогабаритною порівняно з ворожими кораблями, заявив Малюк. Завдяки цьому вона успішно маневрувала між ними й вже потім виконувала бойові задачі.

"Якщо дивитися на Sea Baby, який швидко рухається поверхнею водного дзеркала, він в цей момент дуже схожий на козацький човен. Наші пращури нас постійно надихають, і ми відчуваємо відповідний генетичний звʼязок", – сказав очільник контррозвідки.

"Чайка" — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI—XVII ст. у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Довжина – близько 18 м, ширина й висота бортів – до 4 м. Ззовні бортів для збільшення остійності та плавучості кріпився очеретяний пояс. Човен мав поперечні перегородки й лави, щоглу з вітрилом, 10-15 пар весел, носовий і кормовий рулі, уміщав до 70 осіб. Озброєння – 4-6 фальконетів (гармати калібром 30 мм). На борту був запас зброї та провіанту, достатній для тривалих морських походів. "Чайка" — безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI—XVII ст. у вигляді величезної видовбаної колоди, по бортах обшитої дошками. Довжина – близько 18 м, ширина й висота бортів – до 4 м. Ззовні бортів для збільшення остійності та плавучості кріпився очеретяний пояс. Човен мав поперечні перегородки й лави, щоглу з вітрилом, 10-15 пар весел, носовий і кормовий рулі, уміщав до 70 осіб. Озброєння – 4-6 фальконетів (гармати калібром 30 мм). На борту був запас зброї та провіанту, достатній для тривалих морських походів.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

На початку вересня ВМС ЗСУ повідомляли, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму в очікуванні нових атак охороняють шість катерів та п'ять кораблів Федеральної служби безпеки РФ.

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