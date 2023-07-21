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"Путин — апостол расплаты". Директор ЦРУ посоветовал Пригожину "не увольнять дегустатора"

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 07:24
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс намекнул, что диктатор Владимир Путин может попытаться убить главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина после "мятежа" последнего. Об этом он сообщил на Форуме по безопасности в Аспене.

По его словам, бунт Пригожина обнажил "некоторые существенные недостатки" системы, которую построил Путин.

"Для многих россиян, которые привыкли к образу Путина как арбитра порядка, многие россияне задались вопросом, не голый ли король, по крайней мере, почему он так долго одевается", — сказал Бернс.

Он отметил, что Путин, скорее всего, будет делать вид, что не слишком остро реагирует на ситуацию, а Пригожин, вероятно, в какой-то момент увидит месть со стороны диктатора. 

"Путин — высший апостол расплаты. Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", — заявил директор ЦРУ.

Читайте также: Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру", не имел выхода – глава британской MI6

Дмитрий Гриниченко
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