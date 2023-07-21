"Путин — апостол расплаты". Директор ЦРУ посоветовал Пригожину "не увольнять дегустатора"
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс намекнул, что диктатор Владимир Путин может попытаться убить главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина после "мятежа" последнего. Об этом он сообщил на Форуме по безопасности в Аспене.
По его словам, бунт Пригожина обнажил "некоторые существенные недостатки" системы, которую построил Путин.
"Для многих россиян, которые привыкли к образу Путина как арбитра порядка, многие россияне задались вопросом, не голый ли король, по крайней мере, почему он так долго одевается", — сказал Бернс.
Он отметил, что Путин, скорее всего, будет делать вид, что не слишком остро реагирует на ситуацию, а Пригожин, вероятно, в какой-то момент увидит месть со стороны диктатора.
"Путин — высший апостол расплаты. Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", — заявил директор ЦРУ.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли войска РФ. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы Группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, прибыло 500-700 человек, и задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.
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