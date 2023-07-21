"Путін — апостол розплати". Директор ЦРУ порадив Пригожину "не звільняти дегустатора"
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс натякнув, що диктатор Володимир Путін може спробувати вбити ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина після "заколоту" останнього. Про це він повідомив на Форумі з безпеки в Аспені.
За його словами, бунт Пригожина оголив "деякі істотні недоліки" системи, яку побудував Путін.
"Для багатьох росіян, які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, багато росіян поцікавилися, чи не голий король чи, принаймні, чому він так довго вдягається", — сказав Бернс.
Він зазначив, що Путін, найімовірніше, вдаватиме, що не надто гостро реагує на ситуацію, а Пригожин, ймовірно, в якийсь момент побачить помсту з боку диктатора.
"Путін — вищий апостол розплати. Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора", — заявив директор ЦРУ.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи Групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, прибуло 500-700 осіб, і завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.
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