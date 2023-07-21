"Путін — апостол розплати". Директор ЦРУ порадив Пригожину "не звільняти дегустатора"

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс натякнув, що диктатор Володимир Путін може спробувати вбити ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина після "заколоту" останнього. Про це він повідомив на Форумі з безпеки в Аспені.

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За його словами, бунт Пригожина оголив "деякі істотні недоліки" системи, яку побудував Путін.

"Для багатьох росіян, які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, багато росіян поцікавилися, чи не голий король чи, принаймні, чому він так довго вдягається", — сказав Бернс.

Він зазначив, що Путін, найімовірніше, вдаватиме, що не надто гостро реагує на ситуацію, а Пригожин, ймовірно, в якийсь момент побачить помсту з боку диктатора.

"Путін — вищий апостол розплати. Якби я був Пригожиним, я б не звільнив свого дегустатора", — заявив директор ЦРУ.

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