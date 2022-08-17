Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины и сменить власть в Киеве — ISW
Российский диктатор Владимир Путин до сих пор хочет захватить большую часть Украины и добиться смены правительства в Киеве, несмотря на его попытки исказить свои цели в полномасштабной войне. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).
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В институте считают, что в Кремле пытаются исказить свои максимальные цели войны против Украины, однако стратегические цели России остаются неизменными — это смена власти в Киеве и оккупация большей части украинских территорий.
Владимир Путин во время своего последнего выступления не упомянул территории за пределами Донбасса, когда описывал цели войны против Украины. Он завершил свое выступление на форуме "Армия-2022" заявлением о том, что российские войска и террористы ЛДНР "делают свое дело и освобождают Донбасс".
Аналитики заявили, что подобное ограниченное заявление о целях России резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями Кремля по "денацификации" и "демилитаризации" всей Украины.
"Относительно ограниченное заявление Путина также несовместимо с действиями России по аннексии оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ", — резюмировали в сводке.
- Газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о планах Владимира Путина перед большой войной против Украины, о которых администрация президента США Джо Байдена знала еще осенью 2021 года.
- Зеленский заявил, что объяснял партнерам, что Украине будет трудно вести полномасштабную войну с Россией из-за недостаточного количества оружия.
- Он отмечал, что директор ЦРУ Бернс на встрече в январе "посылал сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.
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