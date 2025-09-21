"Путин должен верить, что США не все равно". Зеленский ждет действий после санкций ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Владимир Зеленский считает, что после согласования нового санкционного пакета Европейского союза США также должны прибегнуть к действиям. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Президент напомнил, что ЕС уже в целом согласовал 19-й пакет санкций против Москвы, и отметил, что Украина рассчитывает на "оперативное утверждение" этих ограничений.

"На этих неделях были санкции других стран: от Японии и Австралии до Британии. Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в частности через криптовалюту. Спасибо Европе за это давление. Уверен: должен быть ход Соединенных Штатов. [Российский диктатор] Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут", – отметил Зеленский.

В этом же обращении он рассказал о планирование встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН.