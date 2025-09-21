"Путин должен верить, что США не все равно". Зеленский ждет действий после санкций ЕС
Президент Владимир Зеленский считает, что после согласования нового санкционного пакета Европейского союза США также должны прибегнуть к действиям. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
Президент напомнил, что ЕС уже в целом согласовал 19-й пакет санкций против Москвы, и отметил, что Украина рассчитывает на "оперативное утверждение" этих ограничений.
"На этих неделях были санкции других стран: от Японии и Австралии до Британии. Давление на российский нефтяной флот, на российскую торговлю энергоресурсами. Давление на все российские схемы обхода санкций, в частности через криптовалюту. Спасибо Европе за это давление. Уверен: должен быть ход Соединенных Штатов. [Российский диктатор] Путин должен верить, что Соединенным Штатам не все равно и что сильные шаги будут", – отметил Зеленский.
В этом же обращении он рассказал о планирование встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время Генеральной Ассамблеи ООН.
- 15 сентября госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп хочет от Европы таких же санкций, которые она просит у Америки.
- 19 сентября, Еврокомиссия согласовала 19-й пакет санкций против России, который будет касаться энергетики, банковской сферы и экспорта товаров и технологий.
