"Путін має вірити, що США не всеодно". Зеленський очікує на дії Америки після нових санкцій ЄС
Президент Володимир Зеленський вважає, що після узгодження нового санкційного пакета Європейського союзу США також мають вдатися до дій. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
Президент нагадав, що ЄС уже загалом узгодив 19-й пакет санкцій проти Москви, й зазначив, що Україна розраховує на "оперативне затвердження" цих обмежень.
"Цими тижнями були санкції інших країн: від Японії та Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск на всі російські схеми обходу санкцій, зокрема через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Упевнений: має бути хід Сполучених Штатів. [Російський диктатор] Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть ", – зазначив Зеленський.
У цьому ж зверненні він розповів про планування зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН.
- 15 вересня держсекретар США Рубіо заявив, що Трамп хоче від Європи таких самих санкцій, яких вона просить від Америки.
- 19 вересня, Єврокомісія узгодила 19-й пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься енергетики, банківської сфери та експорту товарів й технологій.
