Путин ищет волшебную палочку и блефует насчет ядерного оружия – Пристайко

Российский диктатор Владимир Путин "в отчаянии", пытается "запугать всех нас" и "блефует", когда угрожает ядерными ударами Украине и всему Западу, заявил Sky News украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

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21 сентября, объявляя мобилизацию в России на войну против Украины, Путін заявил, что не блефует, когда говорит о возможности применения ядерного оружия.

"Когда кто-то говорит – "я не блефую", это первый признак того, что он на самом деле блефует. Иначе они бы делали что-то вроде приготовления ядерного арсенала. Они этого не делают, а это значит, что он пытается найти волшебную палочку, которая позволит ему выбраться из ситуации, потому что он глубоко, глубоко в беде", – объяснил дипломат свои соображения.

Пристайко считает, что такой шантаж Путина "не сработает".

Он также отметил, что "мы надеемся, что вокруг него [Путина] есть какие-то силы, которые смогут сказать ему, что, знаешь ли, мы никуда не идем, – мы идем ко дну и тянем за собой всю нацию".

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"Посмотрите, что происходит на улицах Москвы. Во многих городах уже есть люди, более тысячи человек, которых забрала полиция на акциях протеста. Все билеты [на выезд из РФ] раскуплены. Люди пытаются избежать войны по понятным причинам, потому что мы будем сражаться насмерть", – подчеркнул Пристайко.

Относительно угрозы ядерного удара посол сказал, что "мы готовимся [ко всему], у нас есть противогазы в Украине, мы готовим нашу инфраструктуру на случай, если он пойдет на такую глупость <...> нужно буде раздать препараты".

"Мы делаем это – к сожалению. Мы одна из тех немногих наций, которые на самом деле знают, что такое ядерная угроза, – после Чернобыля", – резюмировал он.

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Євген Пилипенко

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